Wohnen bei Eselböcks: Das Paar vermietet zwei Villen in Kroatien

Im charmanten Küstenstädtchen Lovran in Kroatien vermieten Eveline und Walter Eselböck zwei entzückende Villen. Nachdem das Ehepaar ihr Restaurant Taubenkobel den Kindern überschrieben haben, war die große Frage, wie es weitergeht. Nachdem für das Dream-Team Nichtstun keine Option war, fanden sie schließlich im Gastgebertum zweier Villen ihre neue Leidenschaft. Jetzt vermieten sie die Villa Evelina inmitten eines Olivenhains und die Villa Valter in der Altstadt von Lovran.

Nur einen Steinwurf südlich von Opatija verbirgt sich zwischen dem kristallklaren Wasser der kroatischen Adria und herrlich grünen Hügeln das Städtchen Lovran mit seiner malerischen Altstadt und den sauberen Stränden. Mitten im Geschehen und dennoch in der Natur – mit einer spürbaren Unbeschwertheit gibt es hier viel zu entdecken. Gefesselt war das gourmetaffine Paar von der Qualität der Produkte, vor allem die Fisch- und Gemüsemärkte haben es ihnen angetan. Gekauft haben sie schließlich ein Grundstück und später ein Stadthaus in Lovran.

Villen in Kvarner statt gehobener Gastronomie

Am Hügel mit Meerblick: Villa Evelina



Auf drei Hektar etwas oberhalb von Lovran im Dörfchen Dobreć erstreckt sich das mediterrane Anwesen der 500 m2 großen, aus alten Steinen neu gebauten Villa Evelina – ständige Begleiter sind die stilvolle Kunst, Olivenbäume und ein traumhafter Meerblick. Umrahmt von prächtiger Natur genießt man einen Urlaub in völliger Abgeschiedenheit, eine überdachte Lounge, der beheizbare Pool, eine Außensauna oder ein Kamin für die noch kühlen Abende sind nur einige der Annehmlichkeiten.

Was die Gastgeber als Eselböck-Note bezeichnen, spiegelt sich in der Villa mit einer Leidenschaft für Antiquitäten, Designermöbel und Laissez-faire am Meer wider.