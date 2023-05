Klosterrenovierung: Mehr Komfort für Mönche

Schritt für Schritt geht es in die Zukunft für das Kloster Mehrerau in Vorarlberg. Die ältesten Bauteile stammen aus dem Jahr 1097. Nach der Neuerrichtung der zugehörigen Tischlerei (2013) und Ausbauetappen an der Schule Collegium Bernardi (2018–2021) wurde die i+R Industrie- & Gewerbebau GmbH aus Lauterach nun mit der Sanierung des Klostergebäudes und der Kirche beauftragt. Das Investitionsvolumen beträgt 35 Millionen Euro.

Sensibel vorgehen

„Die Sanierung eines denkmalgeschützten Objekts ist eine schöne und immer auch herausfordernde Aufgabe. Wir wissen im Vorhinein nie, was uns erwartet“, erklärt Martin Epp, Geschäftsbereichsleiter i+R Bestandsbau. Bei einem Kloster, dessen Geschichte bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht, sei besonders sensibel vorzugehen, betont er. „Was sich als erhaltenswert herausstellt, das bleibt“, so Epp.