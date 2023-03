Design der Woche: Handgemachte Keramikleuchten

Modular, individuell und bunt: Die Lampenserie Pearls von Neuzeug lässt sich auf unkomplizierte Weise an die eigenen Wohnbedürfnisse anpassen. Die Kollektion spielt virtuos mit fünf zarten, geometrischen Porzellankörpern in elf aufeinander abgestimmten, pastelligen Farben. Die Porzellanformen werden sorgfältig per Hand gegossen und farbig gebrannt. Sie sind mit dimmbaren LED-Globos oder -Spots bestückt und mit einem hochwertigen Leinenkabel ausgestattet. Der Porzellanbaldachin verbirgt den Decken- oder Wandauslass. Ihre gestalterische Qualität entfaltet die Kollektion, entweder alleine oder gruppiert gehängt, im modernen Ambiente genauso wie über einem einfachen Bauerntisch. In Küchen, Hotelzimmern oder Arbeitsräumen gleichermaßen.