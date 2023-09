Von Orange bis Beige: Farbenspiel der Wüste

Vom sanften Beige bis zum leuchtenden Orange, von der Sahara bis zur Kalahari: Der Sand und das Gestein in den verschiedenen Wüstenregionen der Erde schimmert in vielen Schattierungen. Diese warmen Farben bringen Behaglichkeit in unsere Wohnräume.