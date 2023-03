In die Lieblingsküche wird dementsprechend viel investiert – im Vergleich mehr als in jeden anderen Wohnraum – daher wünschen sich die Nutzer auch ihre ganz persönliche, individuelle Küche. „Eine Küche muss die Person, die darin arbeitet, widerspiegeln und in jeder Lebenslage unterstützen und das am besten so lange es geht“, ist etwa Mirjam Luketic, Küchenarchitektin bei Eskole, überzeugt.