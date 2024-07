Innsbruck: Studieren mit Blick auf die Nordkette

2017 konnte das Wiener Architekturbüro mohr niklas architekten die Ausschreibung des Realisierungswettbewerbs für ein neues Multifunktionsgebäude für die Uni Innsbruck für sich entscheiden. Ende 2023 ging das Ágnes-Heller-Haus in Betrieb. Auf rund 13.000 m² finden die Studierenden neben Audimax mit 600 Sitzplätzen und Blick auf die Nordkette, einem großen Hörsaal mit 200 Sitzplätzen auch ein Museum, eine öffentliche Mensa, Bibliothek, Büro- und Seminarräume sowie Lese- und Lernzonen.

„Das Gebäude versammelt zuvor über die Stadt verstreute Einrichtungen wieder an einem zentralen Ort“, so die Architekten, „es definiert mit dem Park den Campusgedanken rund um die 1924 eröffnete Hauptuniversität neu. Am Abend ist dieser Bereich des Inns der Treffpunkt der jungen Leute.“ Die Öffnung zur Stadt hin und die Komprimierung des Baukörpers zugunsten großzügiger, frei zugänglicher Grünflächen bilden zwei Kernaspekte des markanten Entwurfs.