Der Berg ruft: Immobilien in Skiregionen sind gefragt

Ob in den nordamerikanischen Rocky Mountains oder den europäischen Alpen: Erstklassige Immobilien in der Nähe der Skipisten sind und bleiben als ganzjähriger Wohnsitz und Investitionsobjekte zugleich begehrt. Besonders Chalets und Apartments in den Bestlagen international etablierter Skiregionen erfreuen sich großer Beliebtheit und warten mit Preisen auf anhaltend hohem Niveau auf.

Aspen ist am teuersten

Die weltweit höchsten Angebotspreise für Skiimmobilien sind in erstklassigen Lagen in Aspen im US-Bundesstaat Colorado zu finden, wo in Toplagen bis zu 125.000 US-Dollar (ca. 116.000 Euro) pro Quadratmeter aufgerufen werden.

Den teuersten Standort in Europa stellt derzeit St. Moritz in der Schweiz dar: Hier kostet ein Quadratmeter bis zu 100.000 Schweizer Franken (ca. 106.000 Euro) in der Spitze.

Ausstattung muss top sein

„Neben dem Lagekriterium sind vor allem hochwertige Ausstattungsmerkmale ausschlaggebend für viele Immobilienkäufer: Weinkeller, Wellnessbereiche, Fitnessstudios, Heimkinos sowie smarte Technologien sind Annehmlichkeiten, die zumeist nicht fehlen dürfen", weiß Florian Hofer, Geschäftsführer von Engel & Völkers Kitzbühel. „Besonders gefragt sind dabei schlüsselfertige Immobilien”, ergänzt Summer Berg, Lizenzpartnerin von Engel & Völkers Aspen.

„Die Käufer sind Ultra High Net Worth Individuals aus der ganzen Welt. In vielen Fällen nutzen sie ihre erstklassigen Objekte über die Skisaison hinaus”, so Barbara Jost, Lizenzpartnerin von Engel & Völkers St. Moritz.