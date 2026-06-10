Vom Sanierungsfall zur Fünf-Sterne-Oase in Hinterstoder

Das umstrittene Hotel- und Chaletdorf „TRIFORÊT“ in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich eröffnet nach Konkurs und Schließung wieder. Mit an Bord ist diesmal die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) als Betreiber. Nach dem Konkurs der vorherigen Betreibergesellschaft sprang Polytec-Gründer Friedrich Huemer bereits 2025 ein. Ideengeber und Investor Michael Fröhlich ist nunmehr Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft, sagte er der APA.

„Mit dem TRIFORÊT alpin.resort in Hinterstoder setzt das Unternehmen das erste Mal auf Falkensteiner Residences im Boutique-Stil. Für das Resort in Oberösterreich wurde ein langfristiger Managementvertrag abgeschlossen. Die Eröffnung ist für den 9. Juli 2026 geplant“, berichtete die Falkensteiner Michaeler Gruppe. Die 41 Apartments sowie 20 Chalets können bereits gebucht werden, „wir haben schon einige Gruppenanfragen“, so Fröhlich. Anspruchsvolle Reisende würden „Raum, Stille, Natur und gleichzeitig kompromisslose Qualität und Professionalität“ suchen, erklärte Otmar Michaeler, CEO der Falkensteiner Michaeler Tourism Group.

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