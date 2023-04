Ex-Skispringer Bastian Kaltenböck: "Lebe jetzt für den Genuss"

Begonnen hat alles 2010, als Genussprojekt von Bastians Vater, einem Sommelier und dessen holländischem Stammgast Ton Goedmakers. Die beiden Freunde haben ihre gemeinsame Leidenschaft in ein echtes Unternehmen verwandelt. Einige Zeit firmierten sie unter dem Namen Goed Winemakers, doch mit der Übergabe an die junge Generation sollte auch ein neuer Name her.

Für Bastian ergab sich dieser sehr natürlich: „Neue Heimat ist kein Marketing-Gag, sondern genau das, was es ist. Hier habe ich mein neues Zuhause gefunden und wurde hier von den umliegenden Winzern und Bauern auch sehr wohlwollend aufgenommen.“ Der nunmehrige Weinakademiker lenkt seit 2019 die Geschicke des Betriebes mit einer Rebfläche von rund elf Hektar.