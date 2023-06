Trotz Hitze und Gelsen: So wohnen Sie entspannt im Sommer

Pflanzen gießen

Pflanzen am besten zeitig in der Früh gießen. Je größer die Blätter der Pflanze, desto mehr Wasser benötigen sie. Topfpflanzen bei Hitze unbedingt täglich wässern. Töpfe aus Kunststoff sind zwar nicht so ansehnlich wie Terrakotta-Kübel, heizen sich dafür aber nicht so schnell auf und speichern weniger Hitze.

Wer seine Gartengewächse durch häufiges Wässern zu sehr verwöhnt, macht sich selbst unnötige Arbeit. Deshalb ist es ratsam, lieber seltener und dafür intensiver zu gießen. Am besten erst, wenn die Pflanzen kurz davor sind, ihre Blätter hängen zu lassen. Warmes, abgestandenes Wasser aus der Gießkanne mögen die Pflanzen übrigens lieber als kaltes Wasser aus dem Gartenschlauch.

Noch ein Tipp vom Gartenexperten Karl Ploberger: „Eine Trinkflasche mit einem Tonkegel, den man in die Erde steckt, versorgt Ihre Pflanzen für einige Tage mit Wasser.“