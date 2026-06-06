Haus am See: Warum Uferlagen als krisensicheres Investment gelten

Ob ein privater Steg an einem Badesee, ein attraktives Bootshaus oder eine Immobilie mit Blick auf ein Gewässer: Wohnen am Wasser hat sich zu einem der stärksten Werttreiber am österreichischen Immobilienmarkt entwickelt. Denn Ufer- und Seelagen bieten Lebensqualität und langfristiger Kapitalsicherheit. Das Angebot ist freilich stark limitiert. In Zell am See behaupten sich sehr gute Lagen. „Die Kombination aus See, Bergpanorama, Freizeitwert und ganzjähriger Nutzbarkeit macht Zell am See zu einem der attraktivsten Immobilienstandorte im Salzburger Land“, so Manuel Riedlsperger, Engel & Völkers-Standortleiter Zell am See & Kooperationspartner. Je nach Grundstücksgröße, Zustand, Widmung und Lagequalität liegen sich die Kaufpreise für Häuser zwischen drei und sieben Millionen Euro.

In Vorarlberg zählen Immobilien in Wassernähe zu den exklusivsten Wohnlagen des Markts. „Der Bodensee steht dabei wie kaum eine andere Region für eine einzigartige Verbindung aus Natur, Lebensqualität und internationalem Flair“, so Richard Jennewein, Geschäftsführer von Engel & Völkers Vorarlberg. Die Kaufpreise liegen je nach Lage, Aussicht, Energieeffizienz und Ausstattung zwischen 7.000 bis 14.000 Euro pro m². Vor allem rund um Bregenz, Lochau und Hard bleibt das Angebot stark begrenzt. Gefragt sind vor allem moderne Neubauwohnungen mit großzügigen Außenflächen sowie hochwertige Häuser.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Max Busse Haus am Mondsee wird um ca. € 1,93 Mio. von Engel & Völkers angeboten.

Mit traumhaften Gewässern wie Wolfgang-, Mond- und Traunsee hat sich das Salzkammergut als eine der exklusivsten Wohnadressen Österreichs etabliert. „Nicht nur die erste Seelinie ist heiß begehrt. Auch Residenzen in erhabenen, leicht erhöhten Lagen, die einen unverbauten Blick auf das Wasser bieten, erfreuen sich Beliebtheit, wobei Mikrolage, Sonnenausrichtung und eine erstklassige Bauausführung essenziell sind“, so Mark Hüsges, Geschäftsführer von Engel & Völkers Salzburg. Die Spitzenpreise für absolute Top-Objekte liegen immer häufiger im zweistelligen Millionenbereich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Engel & Völkers Bungalow in Parndorf am Privatsee, steht bei Engel & Völkers um € 980.000 zum Verkauf.

In Wien sind vor allem Liegenschaften an der Alten Donau beliebt. Verfügbar ist zum Beispiel ein Penthouse direkt am Wasser in der Kuchelau nahe Nussdorf. „Das Leben am Wasser ist längst nicht mehr auf ländliche Regionen beschränkt“, so Johannes von Matuschka, Geschäftsführer Engel & Völkers Wien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Engel & Völkers Haus in Mörbisch wird von Engel & Völkers zum Kauf angeboten, um ca. € 1,14 Mio.