Einfamilienhaus-Kauf in Österreich: Wo lohnt es sich 2025?

Die Kaufpreise für Einfamilienhäuser in Österreich sind im ersten Halbjahr 2025 – nach den Rückgängen 2023 bis 2024 – wieder leicht gestiegen – bundesweit laut Maklerunternehmen Remax (Transaktionsdaten aus dem Grundbuch) um 2,2 Prozent. Unter Berücksichtigung der Inflation sind die Hauspreise aber real gesunken: so ist ein Haus um rund 65.640 Euro günstiger als im Jahr 2023. Der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus beträgt nun 337.052 Euro, im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 329.830 Euro (siehe Grafik). Die Vorsicht der Kaufinteressenten beim Erwerb von Häusern ist laut Remax nicht mehr gegeben, das schlägt sich in den Transaktionsdaten nieder: Im ersten Halbjahr 2025 wurden um ein Drittel mehr Einfamilienhäuser verkauft als im Vorjahr.

Was die Stimmung am Markt verbessert hat „Das aktuelle Zinsniveau, die temporären Gebührenbefreiungen für Grundbucheintragungen, ein gewisser psychologischer Gewöhnungseffekt , die inflationsbedingten Lohn- und Gehaltsanpassungen in der Vergangenheit und sicherlich auch Preiskorrekturen in den vergangenen Jahren haben offensichtlich dazu geführt, dass die Zurückhaltung beim Einfamilienhauskauf überwunden werden konnte“, so Remax-Austria-Chef Bernhard Reikersdorfer

Weil ein Grundstücksankauf inklusive Einfamilienhaus-Neubau aufgrund der steigenden Baukosten weniger leistbar ist als noch vor einigen Jahren, wird vermehrt auf Bestandsimmobilien ausgewichen. Käufer erwerben lieber ältere Häuser und richten diese nach den eigenen Bedürfnissen her.