Miete oder Eigentum: Was wird in Zukunft gebaut?

Mietwohnungen erfahren aktuell ein enormes Nachfragehoch. Aber auch die Schaffung von Eigentum steht bei den Österreichern weiter hoch im Kurs. Wie werden die Menschen allerdings in ein paar Jahren wohnen wollen? Projektentwickler müssen schon frühzeitig abschätzen, wie sich die Nachfrage entwickeln wird.

Miete oder Eigentum: Welche Wohnungen werden in Zukunft gebaut?

Diese Frage hat der KURIER drei Experten gestellt. Lesen Sie hier ihre Antworten.

Andreas Holler, Geschäftsführer der BUWOG Group GmbH, antwortet:

Miete oder Eigentum: Wo wird künftig der Schwerpunkt im Neubau sein?

Wir legen großen Wert darauf, Wohnraumfür alle Zielgruppen und Budgets zur Verfügung zu stellen. Deshalb achten wir darauf, ein ausgewogenes Verhältnis von Miet- und Eigentumswohnungen zu realisieren.



Wie flexibel kann auf Nachfrage, auf Trends reagiert werden?

Wir analysieren laufend die Marktlage in Verbindung mit der Nachfrage und der Entwicklung von Anforderungen an Wohnraum – so gelingt es, gezielt jenen Wohnraum zu entwickeln, der aktuell gesucht wird. Flexibilität bedeutet nicht zwangsläufig, jeden Trend mitmachen zu müssen.



Bis wann zahlt es sich noch aus, ein Mietobjekt in ein Eigentumsobjekt (oder umgekehrt) umzuwandeln?

Ob ein Wechsel sinnvoll ist, wird meist vor Vertriebsstart entschieden, also noch während der Bauphase.