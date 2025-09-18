Die einen bevorzugen die Ruhe und die Natur am Land, die anderen genießen das quirrlige Leben in der Stadt, wo sie vielleicht auch eher einen Job finden oder ihre Ausbildung absolvieren.

Stadt oder Land: Wo wollen die Österreicher lieber wohnen?

Diese Frage hat der KURIER drei Experten gestellt. Lesen Sie hier ihre Antworten.

Robert Musil, Direktor des Instituts für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften:

Stadt oder Land: Was ist Trend?

Grundsätzlich zeigt sich, dass ländliche Räume überwiegend von einer negativen Wanderungsbilanz geprägt sind. Dies gilt aber auch für viele städtische Räume wie die innerstädtischen Bezirke Wiens sowie für Linz, Salzburg oder Innsbruck. Umgekehrt weist das städtische Umland die meisten Zuzüge auf.

Wer zieht in die Stadt, wer will raus?

Es geht um dieRealisierung von Lebens- und Wohnpräferenzen. In die Städte zieht es vor allem junge Menschen, Umzüge aus der Stadt ins Umland gehen von Jungfamilien aus.

Was sind die Gründe für den Umzug?

Neben der Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen und den Ausbildungsmöglichkeiten spielendie regionalen Immobilienpreis eine zentrale Rolle.