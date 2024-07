Hängeleuchte aus Keramik setzt Esstische in Szene

Altes neu interpretiert: „Fregio“ ist eine skulpturale Leuchte, die auf dem Wunsch von Foscarini beruht, gänzlich neue Ausdrucksformen einzuführen. Der Entwurf von Andrea Anastasio verwandelt ein florales, glasiertes Keramikrelief in eine neue Hänge- und Wandleuchte, die in Zusammenarbeit mit der historischen Werkstatt Gatti in Faenza (Italien) produziert wird.

Die beiden Keramikelemente sind dank zweier an den Enden angebrachter Bänder an einem Metallprofil verankert, welches LEDs enthält. Diese rein strukturellen Elemente werden zum Bindeglied zwischen zwei eindeutig gegensätzlichen Dimensionen: der konstruktiven Mechanik der zeitgenössischen Leuchte einerseits und der kunstvollen Blumendekoration andererseits. Die Hängeleuchte „Fregio“, Länge 120 cm, ist in den Farben Mattweiß und Berrettino Blau sowie in glänzendem Rot ab 6.370 Euro erhältlich bei foscarini.com