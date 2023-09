Gmundner Keramik Store: Ein Hauch von Afrika in Wien

Seine Liebe zum afrikanischen Kontinent hat Friesacher mit vielen Kunstprojekten und Kooperationen schon zuvor bewiesen. Eine eigene Afrika-Kollektion der Gmundner Keramik z√§hlt seit dem Fr√ľhjahr zu den Bestsellern und ein Afrika-Bereich im Wiener Shop schickt die Kunden auf eine gedankliche Reise. In den R√§umlichkeiten pr√§sentiert und verkauft das Unternehmen keramische Skulpturen, Aquarelle und bemalte Keramik der SAN (Anm: eine Sammelbezeichnung f√ľr einige indigene Ethnien im s√ľdlichen Afrika), die in Kooperation mit der Gmundner Academy of Ceramics in Namibia entstanden sind.