Design der Woche: Besondere Glaskunst für den Alltag

Die Umgestaltung von bestehenden Vöslauer-Glasflaschen – unter der Prämisse, das charakteristische Design der Flasche zu zitieren – war die Ausgangslage für das Projekt. Glasexpertin Kathrin Zelger hat die Herausforderung mit ihrem Studio Ursula Futura gerne angenommen. „Ich war schon immer von den Effekten fasziniert, die durch das Auftreffen des Lichts auf die Vöslauer-Flasche mit ihrer ausgeprägten Form und ihrer wellenförmigen Struktur entstehen. Ich wollte diesen Effekt beibehalten, ihn verformen und sehen, wie er durch die verschiedenen Formen der Karaffen beeinflusst wird“, so Zelger.

Die Kollektion „Vesele", bestehend aus drei unterschiedlichen Karaffen, ist eine gelungene und fröhliche Hommage an das niederösterreichische Kult-Wasser in typischem Vöslauer-Blau. Dazu passende Glasstöpsel komplettieren die Serie. Für die Umsetzung werden die ursprünglichen Mineralwasser-Glasflaschen erwärmt, einzeln von Hand geformt, in der traditioneller Technik geblasen, geschnitten und gedreht. Spielerisches Element der dazu passenden Trinkgläser: Ein einzelner Wassertropfen wird in einer Kugel, auf das Glas balanciert, in Blau und Violett abstrahiert.

Preis pro Karaffe: € 165. Die limitierte Kollektion ist über www.voeslauer.com erhältlich.