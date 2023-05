Italienisches Design: Gartenstuhl mit gewebter Rückenlehne

Die hohe Rückenlehne ist mit einem kreisförmigen Rahmen gewebt, dem Tombolo. Dazu wurde eine alte Technik angewendet, die ihren Ursprung in der italienischen Region hat, in der B&B Italia ansässig ist. Zwei gepolsterte Kissen erhöhen den Komfort des Stuhls, der in zwei Höhen (Sitzhöhe: 42 und 47 cm) erhältlich ist und nahtlos mit den Tischhöhen (ebenfalls zwei verschiedene Höhen im Handel) harmoniert. Das Design ist in den Farben Ton, Taubengrau und Nachtblau erhältlich, um 1.735 Euro.