Geschenke-Guide 2023: Wohnliche Ideen für das Christkind

Manches davon ist nur einen Klick entfernt, doch die besten Geschenke finden wir immer noch im lokalen Handel. In kleinen, feinen Concept-Stores, die bereits eine schöne Auswahl kuratiert haben. Besonderheiten findet man auch auf den vielen Designmärkten. Am Wochenende vom 2. und 3. Dezember finden etwa in Wien der Edelstoff Designmarkt in der Marxhalle sowie das WeihnachtsQuartier im Museumsquartier statt. Beide zeichnen sich durch zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Kunst und Keramik, Accessoires und Mode, Schmuck, Beauty und Genuss aus.

➤ Lesen Sie mehr: Geschenke-Guide: Mit schönen Kleinigkeiten Freude bereiten