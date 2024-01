Gemütlich daheim: So geht Kaminfeeling ohne Kamin

Es wird früh finster und kalt ist es inzwischen auch. Die Vorstellung, sich abends am Kaminfeuer zu wärmen, ist für viele die ultimative Gemütlichkeit. Allerdings ist die Erfüllung dieses Traums durchaus problematisch, wenn man in einer Wohnung oder einem Haus ohne Schornstein wohnt. Das Nachrüsten eines Kamins ist kostenintensiv und aufwendig. Zwar gibt es mit Edelstahlkamin außen an der Fassade eine Möglichkeit, die verhältnismäßig unkompliziert umzusetzen ist, doch ist auch dies kostspielig und zudem nicht überall möglich. Auch deshalb sind schornsteinfreie Alternativen voll im Trend und die Einsatzmöglichkeiten groß. Im Wesentlichen wird zwischen drei verschiedenen Arten von Kaminen unterschieden, die keinen konventionellen Schornstein benötigen: