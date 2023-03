Tipp vom Gartenexperten: Hortensie braucht Schnitt

Kräftiger Schnitt

Reinhard Kittenberger von den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois weiß Rat: „Es handelt sich hier um eine Rispenhortensie, diese blüht am einjährigen Holz. Deshalb sollen diese Pflanzen sehr, sehr stark zurückgeschnitten werden. Auch in diesem Fall sollte das Altholz auf einen halben Meter vom Erdboden in spitzer Form zurückgenommen werden – in der Mitte höher, seitlich tiefer schneiden. Anschließend mit Kompost oder Naturdünger versorgen und etwas mulchen, damit Feuchtigkeit im Boden gespeichert werden kann. Somit steht einer traumhaften Blüte im Juli und August nichts mehr im Wege.“