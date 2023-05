Wenn gelbe Blätter kommen: Bambus mag kein nassen Füße

Keine volle Sonne

Und er hat noch weitere Tipps: Kontrollieren Sie den Wasserabzug Ihres Pflanzgefäßes und gießen Sie gezielt. Wenn gegossen wird, dann durchdringend. Anschließend wieder einige Tage abtrocknen lassen. Anhand der Fingerprobe kann man die Substratfeuchte im Topf fühlen. Für die passende Nährstoffversorgung empfehle ich Langzeit-Bambusdünger. Das ist ein über mehrere Monate anhaltender Vorratsdünger, der stets eine kleine Menge an Nährstoffen abgibt, ohne dass diese ausgewaschen werden.“

Der Standort sollte es halbschattig sein. Ganztags vollsonnige, heiße oder windtrockene Standorte sollte man diesen – ursprünglich in lichten Wäldern wachsenden Bambusarten – nicht bieten.

Gärtner wissen Rat

Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto, das Sie mit Ihrer Pflanze zeigt – an: immo@kurier.at, Betreff: Gärtnerfrage



Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben.

Derzeit erreichen uns viele Anfragen, darum bitten wir um etwas Geduld.