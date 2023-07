Tipp vom Gärtner: So wird der Schneeball stark

Schachtelhalmextrakt stärkt

Tipps von der Expertin: „Die Blattläuse lieben Schneebälle und da besonders die frisch ausgetriebenen, weichen Triebe. Man kann mit Spritzmitteln nach helfen. Wir empfehlen ökologische Spritzmittel auf Raps- oder Paraffinölbasis. Diese sind im ökologischen Landbau zu gelassen und bei richtigem Einsatz nicht bienengefährlich.

Zusätzlich kann man Pflanzen stärken, die immer wieder mit Blattläusen zu kämpfen haben. Pflanzenstärkungsmittel helfen ihnen, sich besser gegen Krankheiten, Schädlinge und Umweltstressfaktoren zu wehren. Der Einsatz von Schachtelhalmextrakt stärkt die Zellwände und erschwert das Eindringen der Blattläuse.“

Gärtner wissen Rat

