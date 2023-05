Für alle Sinne: die Chalets am Gartensee

Durchatmen und die Natur um sich spüren: Reinhard Kittenberger hat sich seine Vision eines Gartenparadieses samt Chalets erfüllt.

Die erste Idee dazu kam dem Gründer der Kittenberger Erlebnisgärten bereits vor zehn Jahren auf. Jetzt können Erholungsuchende in 20 außergewöhnlichen Chalets ihren Urlaub in Schiltern bei Langenlois verbringen.

Gartensauna

Vier Chalettypen – Landhaus, Villa, Studio und Winzerstöckl – stehen zur Wahl, mit fantastischen, privaten Themengärten inklusive Gartensauna, Feuerwasserwanne oder heißer Badewanne. So kommt in einem Garten zum Beispiel asiatisches Flair auf, in einem anderen toskanisches Ambiente und im nächsten spürt man Wildromantik wie etwa im Bauerngarten.