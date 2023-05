Für Interior-Fans: Wohnideen zum Anfassen beim Formdepot Salon

Das Salon-Konzept legt den Fokus auf das Werk, den Handwerker und Designer und die dahinterstehenden Geschichten und zeigt diese im Rahmen einer kuratierten und inszenierten Erlebniswelt. Diesjähriges Kernthema ist die Evolution, der ständige Wandel und wie sich Wohnbedürfnisse daran anpassen.

Während der Vormittag beim Brunch im Zeichen der Kulinarik und einzelner Workshops steht, wird am Nachmittag der aktive Austausch in Form von Designer Talks oder Salongesprächen gefördert: Mit Handmustern, Fachinput und Best Practice Beispielen erzählen etwa um 14:30 Uhr Terese Urbano und Ulrike Brandner die Geschichte von Fliesen und Stoffen im Interior-Design.