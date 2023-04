Floridsdorf bekommt viel Platz für Innovation

In Wien-Floridsdorf wächst gerade ein neues, innovatives Gewerbequartier in die Höhe: das TwentyOne von Bondi Consult. Der Projektstandort befindet sich in der Siemensstraße 84-95 und ist eine der letzten großen zusammenhängenden Gewerbeflächen Wiens. Die Liegenschaften waren einst Standort der Maschinenbau-Sparte von Simmering-Graz-Pauker. Hier wurden Kesselanlagen und Dampfturbinen erzeugt.

Beim Kauf 2019 wurde die Grundstücksfläche von rund 50.000 Quadratmetern in sechs Bauplätze unterteilt. Dementsprechend besteht das Projekt TwentyOne aus sechs sogenannten Hubs: Innovation Hub, Service Hub, Central Hub, Student Hub, Office Hub und Hotel Hub. Der Service Hub wurde von Bondi Consult bereits an einen amerikanischen Datacenter-Betreiber verkauft.

Flexibles Arbeiten

Bereits fertiggestellt und in Betrieb ist der Innovation Hub (Foto oben). Er bietet neben rund 3.000 Quadratmeter Laborflächen, die bereits seit 2022 vermietet ist, jetzt auch rund 1.300 Quadratmeter für flexibles Arbeiten an: Die Flex Units können ab sofort gemietet und – wie bereits der Name verrät – flexibel und ab der Dauer von drei Monaten gebucht werden.

Wert gelegt wurde auf hochwertige Ausstattung. „Wir verwenden Metallrasterdecken statt Gipskarton: Ist in der Erstanschaffung teurer, aber wenn etwas geändert werden muss, braucht man die Elemente nur aushängen und nicht herausreißen. Ganz im Sinne von Nachhaltigkeit“, erzählt Anton Bondi de Antoni, Gründer von Bondi Consult, Bauträger und Projektentwickler des Quartiers.