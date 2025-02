Von „Vorstadtweiber“ bis „Biester“: So werden Architektenvillen zu Filmstars

Eine Designervilla im Grünen oder eine stylishe Wohnung in der City: Der Ort, wo der Lieblingscharakter wohnt, trägt viel zu der Art und Weise bei, wie er wahrgenommen wird. So wohnen etwa Hadrian und Caro Melzer in den „Vorstadtweibern“ in einer schicken Döblinger Villa, in „Biester“ wird auch in einem Gemeindebau gedreht.

Einer, der bereits viel erlebt hat in Bezug auf Filmdrehs in den von ihm geplanten Projekten, ist der Architekt Zoran Bodrožić. „In allen meinen Häusern wurden Filme gedreht“, sagt er und zählt auf: „Vorstadtweiber“, „Biester“, „Schnell ermittelt“, „Blind ermittelt“, „Tatort“, „Spuren des Bösen“ und „Club Zero“.