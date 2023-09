Bei der Fassadenbegrünung ist in Wien noch Luft nach oben

Nach einem Sommer der Naturextreme lässt ein ungewöhnlich heißer September vermuten: Die Folgen des Klimawandels werden immer deutlicher spürbar für jeden Einzelnen. Auch die Auswirkungen der lang anhaltenden Hitze auf die Gesundheit wird zur Bedrohung. Bereits 2022 starben in Österreich 231 Menschen an den Folgen der Hitze, in diesem Jahr geht die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) von einem Anstieg auf 300 bis 500 Hitzetote aus.

Mehr Grün in den verschiedensten Ausprägungen ist ein Weg, um die Stadt und ihre Bewohner vor der Sommerhitze zu schützen. „Besonders gefährdet sind bei Hitze erwiesenermaßen Menschen, die in sehr dicht bebauten Stadtteilen mit wenig Grün leben müssen“, erklärt Susanne Formanek von der Initiative Grünstattgrau. Für die Begrünungsexpertin steht fest: „Intensive Fassadenbegrünung ist kein Goodie, es ist aufgrund der alarmierenden Zahlen unsere Pflicht, mehr Grün in die dicht bebaute Stadt zu bringen. Denn abgesehen von allen anderen Vorteilen ist die natürliche Kühlwirkung durch die Begrünung der schnellste und wirkungsvollste Weg, um die Folgen des Klimawandels innerstädtisch abzumildern“, so Formanek.