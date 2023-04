Eine Immobilie im Wandel der Generationen

Früher richteten sich private Wohnwelten meist nicht nach den Bedürfnissen, sondern nach den Möglichkeiten. Was Oma und Opa zur Verfügung hatten, ist heute aber bestenfalls Vintage und nur selten zeitgemäß. So decken sich die Ansprüche der jüngsten Generation an ein Domizil kaum noch mit den baulichen Gegebenheiten. Spätestens, wenn aus einer Familie zwei werden und die Sehnsucht nach dem eigenen Reich schneller wächst als der Nachwuchs, steht ein Umbau an. Und somit oft eine „Übersiedlung“ innerhalb des Gebäudes.

Im Laufe der Zeit wandelt sich ein Haus gar mehrmals, es wird angebaut und abgerissen, erweitert und aufgestockt, renoviert und umgestaltet, mit Energieeffizienz und unterschiedlichen Lebenswelten im Fokus. Bei Familie Winter aus Jois im Burgenland ist die letzte große Veränderung rund sieben Jahre her. Nachdem die Großmutter gestorben und die Tochter des Hauses ausgezogen war, hatte Sohn Wolfgang das untere Geschoß zu einer eigenständigen Wohneinheit und zu seinem neuen Wohnbereich umgebaut. Dabei hat die ganze Familie mitgeholfen, aber auch befreundete Handwerker. Von anderen Freunden hat man sich Arbeitsgeräte geliehen.

Umzug innerhalb der Immobilie

„Ohne diese Unterstützung und den Zusammenhalt wäre vieles nicht leistbar und machbar“, erzählt Wolfgang, ausgebildeter Schlosser, der seit einigen Jahren am Flughafen Wien-Schwechat arbeitet. Seine Eltern, Anneliese und Franz, zogen ins obere Stockwerk, wo sie heute ebenfalls ihre eigenen Wohn- und Nebenräume haben. „Im Zuge des Umbaus haben wir auf eine Pelletsheizung fürs gesamte Haus umgestellt, den dafür notwendigen Lagerraum geschaffen, Fenster erneuert und die Sanitätsräume saniert“, schildert Wolfgang Winter. „Zudem haben wir den Eingangsbereich umgestaltet und schließlich auch die große gemeinsame Terrasse mit einer Pergola versehen.“ Hier sitzt die gesamte Familie, die mittlerweile wieder gewachsen ist, vor allem im Sommer oft zusammen. Denn nicht lange nach dem Umbau zog Wolfgangs Frau Iris ins Haus, bald schon kam Sohn Aaron zur Welt.