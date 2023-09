Eine (fast) runde Sache: Gartenmöbel vom Fassbinder

Zuerst werden die Dauben in den eisernen Aufsatzreifen gestellt, danach setzt Engelbert Sampl eine an die andere an, um schließlich die Hals- und Bauchreifen mit dem Hammer aufzutreiben. Präzise und beharrlich geht er dabei vor, bringt mit jedem Hammerschlag das neue Fass in die gewünschte Form. Muss ja nicht immer rund sein, das Ding. Denn in der Werkstatt des Fassbinders aus Unternberg im Lungau entstehen keine Weinfässer, vielmehr ein buntes Sammelsurium aus Holzbehältern, die für unterschiedliche Zwecke zum Einsatz kommen. Fleisch- und Krautbottiche, Blumentröge und Saunakübel, aber auch Holzbadewannen, Stehtische, Fasshocker, Weinregale oder diverse kleine Holzerzeugnisse wie Kegeln.