Wohnrecht: Wer muss den Strom zahlen, wenn das Haus leer steht?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 15. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um Strom- und Heizungskosten bei einem Wohnrecht geht.



FRAGE: Meine Mutter hat ein Wohnrecht in ihrem Haus, das 2022 verkauft wurde. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes ist sie seit September 2022 in einem Pflegeheim. Hätte sie im Haus gewohnt, wären die Strom- und Heizungskosten zu ihren Lasten gegangen. Da sie das Objekt seit vier Jahren nicht mehr betreten hat, heizt der neue Eigentümer das Haus, damit nichts einfriert. Er besitzt einen Schlüssel und kümmert sich um das Haus. Der Strom wurde von ihr nie abgemeldet. Ist es zulässig, dass der neue Eigentümer den Strom von einer 92-jährigen Frau bezahlen lässt?