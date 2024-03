Kosten für Sanierung scheinen mir zu hoch. Was kann ich tun?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich besitze eine Ferienwohnung. Teil der Wohnungseigentumsgemeinschaft ist ein Hallenbad, das saniert werden muss. Die der Beschlussfassung ohne konkrete Kostenvoranschläge zugrunde gelegten Kosten erscheinen mir überhöht. Die Beschlussfassung der Wohnungseigentumsgemeinschaft hat eine Mehrheit für die Sanierung gebracht. Ich bin aber dagegen, dass eine Sanierung zu diesen hohen Kosten erfolgt. Was kann ich jetzt noch machen?