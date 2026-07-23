Hausbesorger-Wohnung: Wer darf den Mietvertrag kündigen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 27. Juli 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Einsicht in einen Mietvertrag geht.



FRAGE: Wir sind eine Eigentümergemeinschaft. Die ehemalige Hausbesorger-Wohnung ist seit Jahren vermietet. Aber die Hausverwaltung will uns Eigentümern keine Einsicht in den Mietvertrag geben. Ist das zulässig? Die Mieterin verhält sich ungebührlich. Können wir Eigentümer den Mietvertrag kündigen?