Verwalterwechsel: Bis wann müssen Rücklagen übergeben werden?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Wir sind eine Wohnungseigentumsgemeinschaft und haben per 1. Jänner 2024 die Hausverwaltung gewechselt. Bis wann müssen unsere Rücklagen an die neue Hausverwaltung übergeben werden? Die alte Hausverwaltung sagt, dass dies bis 30. Juni 2024 der Fall ist.