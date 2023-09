Eigentümerversammlung: Müssen Beschlüsse dokumentiert werden?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Die Hausverwaltung behauptet, dass ein bestimmter Beschluss damals einstimmig beschlossen worden sei. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, meine Zustimmung gegeben zu haben. Gibt es eine Dokumentationspflicht?