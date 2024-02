Ein Döblinger Amtshaus wird zum Wohnhaus

Termine braucht man heute nicht mehr in der Gatterburggasse 12. Dennoch spielt die Zeit in dem ehemaligen Amtshaus in Wien-Döbling eine wichtige Rolle. Bereits im Foyer erinnert ein Zeitmesser an die Vergangenheit: „Die Uhr des früheren Amtshauses steht als Symbol für die Geschichte des Gebäudes. Unterschiedliche, vor allem digitale Uhrzeiten, überlagern sich und umgeben an der Wand des Foyers, wie eine Wolke aus Zeit, die historische Uhr“, erklärt Künstler Claus Prokop seine Installation. Dies Zeitwolke zieht sich wie ein roter Faden durch das von Architekt Christian Heiss für die Buwog zum Wohngebäude umfunktionierte Haus und findet sich abstrahiert an Geländern, Brüstungen und Fenstergittern. „Es entstehen Formen, die an die Formensprache historischer Gitter aus Schmiedeeisen erinnern, diese aber neu interpretieren“, so der Künstler.

Für Architekt Christian Heiss ist das Zusammenspiel von früher und heute essenzieller Bestandteil der Arbeit: „Es ist immer eine spannende Tätigkeit, ein Haus einer neuen Nutzung zuzuführen, ohne dabei die Konnotation des Grundgebäudes zu behalten. Mit relativ geringen Maßnahmen ist es uns gelungen, dem Objekt diese gewisse Aura des Wohnbaus zu geben.“