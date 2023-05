Ausgezeichnete Architektin: Marta Maccaglia gewinnt "divia award"

Wahlheimat Peru

Die italienische Architektin Marta Maccaglia, ausgebildet an der Sapienza Università di Roma, setzt seit 2011 architektonische Kooperationsprojekte im Bildungsbereich in ihrer Wahlheimat Peru um.



Als die Architektin frisch von der Universität im Rahmen eines Austauschprogramms in den peruanischen Dschungel reiste, wollte sie ursprünglich dort als Lehrerin arbeiten. Vor Ort fand sie jedoch eine baufällige Kindertagesstätte. Sie beschloss, zu bleiben und das Gebäude mit einer lokalen NGO wieder aufzubauen.



Es ist passend, dass die gemeinnützige Organisation, die Marta Maccaglia später gründete, Semillas heißt, was "Samen" bedeutet. Die Organisation mit Sitz in der peruanischen Hauptstadt Lima sowie den Regionen Junín und Cajamarca, arbeiten heute mit ihren Mitglieder daran, den Zugang zu Bildung und öffentlicher Infrastruktur an Orten zu fördern

Zum Award

Der internationale, biennal vergebene Award hat zum Ziel, die Sichtbarkeit von Frauen in der Architekturbranche zu fördern. Er ist der Diversität in der Architektur geschuldet und kann zukünftig auch anderen wenig anerkannten Gruppen gewidmet sein.