Stoffe bestimmen das Leben von Katharina Hajos. Waren es am Anfang vor allem spannende Geschichten, die die Drehbuchautorin etwa für die Krimiserie „Schnell ermittelt“ geschrieben hat, schafft sie heute aus alten Stoffen neue Kunstwerke.

Ihr Geschäft in der Glockengasse 9 im zweiten Bezirk ist ein wahres Paradies für Polsterliebhaber und gleichzeitig kann man eine Zeitreise antreten, denn hier gibt es Kissen aus Stoffen aus den 1960er-Jahren genauso wie von Backhausen. Manche entstehen aber auch aus alten Leinentischtüchern oder Vorhängen. Jeder ihrer Vintage-Pillows ist ein Unikat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © © Jeff Mangione/edandmary.com/Jeff Mangione/picturedesk.edandmary.com Im Shop gibt es Vintage Pillows in vielen Größen.

„Diese Stoffe sind einerseits schwer zu finden, andererseits werden sie nicht mehr produziert. Das heißt: Der Polster, den man heute im Regal sieht, kann morgen schon verkauft sein – und ist nicht reproduzierbar“, erklärt Hajos ihre Faszination für Vintage. In der eigenen Manufaktur im 6. Bezirk werden die Stoffe gewaschen, mit hochwertigen Gänsefedern gefüllt und genäht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © © Jeff Mangione/edandmary.com / Jeff Mangione/picturedesk.edandmary.com Drehbuchautorin Katharina Hajos schafft einzigartige Vintage-Pillows.

Wohnobjekte mit Persönlichkeit Die Idee entstand aus einer persönlichen Leidenschaft. Katharina Hajos sammelt seit Jahren besondere Stoffe auf Flohmärkten und auf Reisen etwa nach Schweden, wo sie bei sogenannten Lopis nach Schätzen sucht. Zunächst begann sie, daraus farbige Schaufensterdekorationen für die Daunenmanufaktur ihres Mannes in Mariahilf zu gestalten. Daraus entwickelte sich ein eigenständiges Konzept: aus alten Stoffen und Materialien hochwertige Wohnobjekte mit Persönlichkeit zu schaffen. Jeder Polster hat seine Geschichte Wer den kleinen Shop betritt, befindet sich sofort in einer anderen Welt. Im deckenhohen, blitzblauen Regal stapeln sich bunte, gemusterte Polster in vielen Formen und Größen – vom Mini-Nackenhörnchen bis zum großen Sitzsack. Jedes Stück hat eine Geschichte, und wer möchte, kann sie sich von Katharina Hajos erzählen lassen. Die Preise für die Polster-Unikate beginnen bei rund 70 Euro und variieren je nach Größe, Stoff und Füllgewicht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © © Jeff Mangione/edandmary.com/Jeff Mangione/picturedesk.edandmary.com Das Geschäft befindet sich in der Glockengasse im 2. Bezirk, gefertigt wird im 6. Bezirk.

Das Thema Vintage und Nachhaltigkeit setzt sich auch bei der Einrichtung fort. Sie stammt fast ausschließlich von Upcycling-Profi Gabarage. Mit wenigen Handgriffen wie Lack oder Rollen an den Tischbeinen werden Altmaterialien neu und modern gemacht.