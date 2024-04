Design der Woche: Die Vase, die leuchtet

„Nuflair“ eignet sich als Hingucker für den privaten Gebrauch, macht sich aber auch in der Gastronomie und Hotellerie gut, wo auf schöne Tischkultur Wert gelegt wird. „Nuflair“ ist 24 Zentimeter hoch und misst 11,5 Zentimeter im Durchmesser. Die spritzwassergeschützte Akkuleuchte ist in den Farben Rost, Salbei, Weiß, Gelb, Schwarz, Sand, Hellgrau um 149 Euro und in der Farbe Gold um 189 Euro im Handel. Erhältlich ist sie in Österreich zum Beispiel bei byThom in der Haidgasse 5 im zweiten Bezirk in Wien.