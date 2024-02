Design der Woche: Feuriges Vasen-Duo aus Glas

Diese Glasvasen könnten dem Frühlingsblumenstrauß die Show stehlen: In kräftigen Farben und organischen Formen ist jede Vase von Nathalie Flückiger ein Unikat. „Ich liebe diesen Tanz mit dem Material. Ganz genau weiß ich nie, was rauskommt. Das Glasmachen ist ein sehr intuitiver Prozess, bei dem Vieles auch dem Zufall überlassen ist“, erzählt die seit vier Jahren in Wien lebende Schweizerin.

Glaskunst aus Frauenhand

Auch was ihre Berufswahl betrifft, ließ sich Nathalie Flückiger gerne treiben: Nach ihrer Meisterprüfung in der Floristik besuchte sie aus Neugierde einen Glasbläserkurs in Holland. Dieser hat sie so nachhaltig begeistert, dass sie sich in Bayern und Tschechien zur Glasbläserin ausbilden ließ. Auch heute noch stellt sie ihre Vasen dort im Team her. „Das Glasmachen ist ein sehr aufwendiger und komplizierter Prozess, bei dem es mehrere Hände braucht. Ich habe das Privileg, Teil eines großartigen Kollektivs europäischer Glasmacherinnen zu sein, und stelle meine Gläser zusammen mit einem engagierten Frauenteam im Bayerischen Wald her.“ Neben Vasen und Trinkgefäßen entwirft Flückiger auch filigranen Schmuck aus Glas.

Jede Vase erhält einzigartigen Look

Die Vase „Gravity“ (Bild oben) zeigt das Zusammenspiel von Temperatur und Gravitation bei der Arbeit mit heißem Glas. Die Verformungen der Objekte entstehen durch das Kollabieren des Materials im heißen Zustand. Dadurch erhält jede Vase einen individuellen und einzigartigen Look. Erhältlich sind die Glas-Kunstwerke ab 140 Euro online oder im eigenen Shop in der Piaristengasse 12–14, 1080 Wien. Immer Donnerstag bis Samstag ab 11 Uhr.