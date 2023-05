Design der Woche: Märchenhafte Sitzgelegenheit von Natuzzi

Während der Mailänder Designweek versuchen alle Brands, auf sich aufmerksam zu machen. Doch kaum eine Installation war so märchenhaft wie die von Natuzzi: Mit einem magischen Garten mitten in der heißen Großstadt und riesigen grünen Hasen-Sesseln, erzeugte der apulische Möbelhersteller „Alice im Wunderland“-Stimmung. Ähnlich der Titelheldin der berühmten Lewis-Carol-Geschichte verfolgte Musiker Giuliano Sangiorgi vor über zwanzig Jahren einen grünen Hasen in seine Traumwelt. Gemeint ist das zwanzigjährige Bestehen der italienischen Rockband Negramaro, deren größter Hit sich um besagten „Green Rabbit“ dreht. Als echter Fan ließ Pasquale Junior Natuzzi die Möbel gewordene Hommage an seinen Musikerfreund durch die Hauptstadt des Designs „hoppeln“.

Genauso rätselhaft wie der besungene Hase kommt das Sitzmöbel daher: Geschwungene Volumen folgen einander in diesem bequemen, mit grünem Wollbouclé gepolsterten Sitz. Mit einer verborgenen Besonderheit: Durch ein integriertes Audiosystem wird das Möbelstück dabei multisensorisch. Auf dem drehbaren Gestell erzeugt eine glänzende goldene Kugel noch mehr märchenhafte Assoziationen. Diese stützt den Green Rabbit und verweist gleichzeitig auf den poppigen und verspielten Stil seines Designers, den süditalienischen Architekten Fabio Novembre. Mit seinen langen, geschwungenen Ohren ist der Green Rabbit in jedem Fall ein Hingucker.

Der auf nur hundert Stück limitierte Stuhl ist auch im Wiener Flagshipstore von Natuzzi, Mahlerstraße 7, 1010 Wien, erhältlich. Preis auf Anfrage.