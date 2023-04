Design der Woche: Kartell versetzt uns in Bourgiemania

„Als ich 2003 damit begann, die Bourgie zu entwerfen“, erzählt Ferruccio Laviani, „hätte ich weder mit dem enormen Erfolg gerechnet, den diese Lampe weltweit beim Publikum haben würde, noch damit, dass sie zu einem Wahrzeichen von Kartell im Bereich Beleuchtung und auch eines der am meisten kopierten und gefälschten Designobjekte der Geschichte werden würde. Ich habe immer die Ironie geliebt, mit der ich an diese Lampe dachte, mich mitunter über eine bestimmte Art bürgerlicher Dekoration amüsierte, von der sich der Name Bourgie ableitet, wenn auch in einem technologischen und modernen Kontext“.