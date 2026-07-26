Fitness am Kärntner Ring: So motivierend kann Design sein

In unmittelbarer Nähe zur Staatsoper hat vor Kurzem der vierte John Reed Fitness Music Club in Wien eröffnet. Das Interior sticht gleich ins Auge: Die Atmosphäre ist nicht kühl und dunkel, sondern warm und stilvoll. Warum das deutsche Unternehmen auf Design setzt, erklärt Melvin Suckow, Senior Manager Interior Design. KURIER: John Reed legt viel Wert auf Design und Interior, warum?

Melvin Suckow: Jedes John Reed Studio ist einzigartig. Wir wollen nie einfach „nur“ ein Studio mit sehr guten Trainingsmöglichkeiten bauen, sondern haben immer ein gestalterisches Gesamtkonzept, das Training und Atmosphäre zusammenbringt. Design ist dabei nicht Dekoration, sondern Teil des Erlebnisses: Es schafft Identität, Emotion und Wiedererkennung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JOHN REED Fitness Melvin Suckow, Senior Manager Interior Design

Was zeichnet Ihre Studios aus?

Das ist genau diese Umgebung, in der sich Mitglieder wirklich wohlfühlen. Eine starke Raumwirkung, Licht, Materialien und das Interior-Konzept sorgen dafür, dass Menschen gerne wiederkommen und sich auch vor und nach dem Training gerne im Studio aufhalten. Eine schöne, durchdachte Umgebung kann unglaublich motivieren: Sie macht es leichter, am Ball zu bleiben und das Training mit einem positiven Gefühl zu verbinden.



Gibt es Besonderheiten des Gebäudes, die integriert wurden?

Die vorhandene Architektur wurde bewusst in das Gestaltungskonzept einbezogen. Im Bereich vor dem Pilates-Kursraum sowie entlang des wichtigsten Korridors wurden die vorhandenen Stützpfeiler gezielt durch Sitzbereiche und Lichtinszenierungen hervorgehoben. So haben wir architektonische Gegebenheiten nicht versteckt, sondern zu einem prägenden Gestaltungselement gemacht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JOHN REED Fitness Licht und Interior sorgen für eine motivierende Atmosphäre.

Was macht den Standort am Kärntner Ring besonders?

Das Studio überzeugt durch seine Ruhe und Klarheit im Gestaltungskonzept. Die Trainingsfläche ist übersichtlich geplant und bietet kurze Wege. Durch eine Trainingsebene ohne mehrere Geschoße entsteht ein besonders harmonisches Raumerlebnis.

Ist ein Wien-Bezug erkennbar?

Es gibt zwar keinen klassischen Wien-Bezug, aber wir haben uns von dem direkten Umfeld des Standorts rund um die Wiener Oper inspirieren lassen. Ziel war es, die Eleganz, Hochwertigkeit und Exklusivität des Quartiers in ein modernes Interior-Konzept zu übersetzen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JOHN REED Fitness Im John Reed Wien Oper kann auf mehr als 2.000 trainiert werden.