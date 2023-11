Design der Woche: Eine Einladung zum Sitzenbleiben

Schon beim Hinschauen entspannen sich die Muskeln: Wer auf dem neuen Freifrau-Stuhl Marie Platz nimmt, ist angekommen – im Hier und Jetzt. „Die Herausforderung war es, ein weiches Kissen zu bauen, das dem bzw. der Sitzenden genügend Halt und Sitzkomfort bietet, ohne mit der Zeit unförmig und platt zu werden“, so Christoph Kahleyss, vom Hoffmann Kahleyss Design. Diese Herausforderung wurde vom Designstudio gelungen gemeistert. Die Sitzschale mit ihrer knautschigen Polsterung ist eine aufrichtige Einladung: zum Zurücklehnen und Abschalten, aber auch zum Kommunizieren und zum Austausch. Die Offenheit des Entwurfs erinnert an die zur Begrüßung ausgebreiteten Arme einer vertrauten Person und vermittelt Geborgenheit. Gestalterisch ist Marie zudem durch die lockere Polsterung der Rückenschale geprägt. Gehalten wird diese von einem filigranen Stahlrohrgestell, dessen umlaufender Rückenbügel das Kissen mittig einschnürt, was das lockere Erscheinungsbild zusätzlich verstärkt.

Individualisierbar und nachhaltig. Für den Bezug stehen in bester Freifrau-Manier unterschiedlichste Stoffe und Leder – von klassisch bis extravagant – zur Verfügung. Die Hülle der Rückenschale wird mit einem Reißverschluss verschlossen und mitsamt der Sitzschale auf das Gestell geschraubt. So ist es möglich, den Bezug wechseln zu lassen und der Stuhl kann am Ende seiner Lebensdauer ohne großen Aufwand in seine einzelnen Bestandteile zerlegt werden. Erhältlich ist der Armlehnstuhl Marie ( je nach Ausführung ab € 1.328,-) unter anderem bei „Das Möbel“, Gumpendorfer Straße 11, 1060 Wien.