Design der Woche: Eine Hommage an den Wiener Prater

Jedes Stück ein Unikat: In der Camaleo Wohnwerkstatt entstehen noch bis Ende August besondere Möbel mit Geschichte. Wie der Schuhschrank „Weltausstellung“, den Miriam Degischer kürzlich fertiggestellt hat. „Eine kleine Hommage an die Wiener Weltausstellung, die sich heuer zum 150. Mal jährt.“

Aber auch für alle Fans von Vergnügungsparks ein schönes Stück, das mit viel Liebe gestaltet wurde. Die farbenfrohe Verjüngungskur für den Schrank: „Ich habe mit verschiedenen Techniken gearbeitet. Das Riesenrad wurde mittels Découpage aufgetragen, den Hintergrund habe ich mit diversen Schablonen und Farben angepasst. Gewollte Abnützungen wurden durch Saltwash geschaffen. Zwei Wochen lang wurde der alte Schrank bearbeitet, jetzt soll er ein neues Zuhause finden“, so die Upcycling-Expertin und verweist auf den größten Vorteil neben der außergewöhnlichen Optik: „Darin haben mehr als zwanzig Paar Schuhe Platz, ein echtes Raumwunder für das Vorzimmer.“

Einzigartige Möbel zu gestalten ist ihr Spezialgebiet, die verschiedenen Techniken dazu erklärt Miriam Degischer Interessierten auch in Workshops. Allerdings hat ihr kreativer Shop in der Nähe des Wiener Naschmarkts ein Ablaufdatum. Mit Ende August schließt das Camaleo nach zwölf Jahren seine Pforten. „Wohin mich die Reise ab 1. September führt, ist im Moment noch unklar, die steigenden Kosten für das Geschäftslokal lassen mir vorerst keine andere Wahl“, so die Unternehmerin.

Bis dahin gibt es aber noch einige Schnäppchen und vor allem mit Liebe gestaltete Möbelstücke in der Camaleo Wohnwerkstatt, Linke Wienzeile 16, 1060 Wien. Der Preis für den Schuhschrank ist € 1.160,-