Design der Woche: Schönheit des Gingkobaumes

Kenneth Cobonpue, ein mehrfach preisgekrönter Möbeldesigner aus Cebu, hat seine immense Vorstellungskraft zu seinem Markenzeichen gemacht. Der philippinische Designer ist für seine einzigartigen Kreationen bekannt, die natürliche Materialien durch innovative handgefertigte Produktionsprozesse integrieren.

Blätter als Basis

Eines seiner neuen Designstücke, die unter seiner Marke Kennethcoponue weltweit verkauft werden, ist der Ginkgo-Table. Seine Stärke kommt in der Basis zum Ausdruck, die den schönen und einzigartigen fächerförmigen Blättern des Ginkgo-Baums ähnelt. Sie kann zu rechteckigen, quadratischen oder runden Esstischen zusammengestellt werden. Die Glasplatte verleiht dem Tisch die gewisse Leichtigkeit.

Sein Handwerk gelernt hat der 55-jährige Designer in Italien und Deutschland. 1996 kehrte er nach Cebu zurück, um das Möbeldesign und -herstellungsunternehmen, das seine Mutter 1972 gegründet hat, zu übernehmen.

Auch für die Terrasse

Der Gingko ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet, besteht aus gegossenem Polymer und Aluminium und ist in mehreren Farben erhältlich. Das Modell kann über die Design-Agentur Beatrix & Klaus Flachberger in Schering am Attersee bezogen werden. Der runde Esstisch ist ab ca. 5.000 Euro erhältlich.