Design der Woche: Mythologie für den Esstisch

Jedes Stück ein einzigartiges Kunstwerk: Die neue Keramik-Kollektion von Bianca Tschaikner besteht aus Tellern und Schalen in verschiedenen Größen, Bechern und Löffeln. Gefertigt in einem Mix aus verschiedenen Materialien: Schwarzes und weißes Porzellan, weißer und gesprenkelter Ton, farbige Unterglasuren und Sgraffito. Inspiriert von mythischen Kreaturen wie der Melusina, der zweischwänzigen Meerjungfrau, und anderen fantastischen Wesen. Die handgefertigten Stücke werden mehrmals gebrannt und verändern sich: „Auf eine fast alchemistische Weise hat das Feuer an meinem kreativen Prozess mitgearbeitet und nach und nach entdecke ich immer noch mehr interessante Details“, erzählt die Künstlerin.

Die Illustratorin und Grafikerin fing erst vor drei Jahren an, ihre Kunst auf Keramik zu bringen: „Auf der Suche nach Inspiration bin ich zehn Jahre lang durch die Welt gereist. In der Pandemie habe ich begonnen, mit Ton und Porzellan zu arbeiten und mir ein Studio in einem traditionellen Bauernhaus in den Alpen eingerichtet, wo ich nun an meinen Objekten arbeite und mich von vergangenen und gegenwärtigen Reisen, bevorzugt ans Mittelmeer, inspirieren lasse.“ Kleine Schalen um ca. € 45,-, große Teller um ca. € 200,-. Die handbemalten Einzelstücke sind über ihren Onlineshop www.biancatschaikner.com erhältlich .