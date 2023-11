Design der Woche: Leuchten aus buntem Glas

Sanfter Farbverlauf

„Planetoide“ sind asymmetrische Glaskörper, die als elegante Glasleuchten grazil im Raum schweben. Die unterschiedlichen Formen und die Vielfalt an farbigen Glas lassen sich ganz individuell kombinieren. Die organisch geformten Leuchtkörper erzeugen einen sanften Farbverlauf des Lichts und werden zum Blickfang im Interieur. Arrangements können Ton in Ton zusammengestellt werden oder zu bunten, wilderen Trauben, die für ein Farbspektakel im Raum sorgen.

Qualitätskontrolle

Die Designerlampen werden in einer erfahrenen Glasbläserei in Tschechien gefertigt und durch die Designer von Eloa begutachtet, bevor sie an die neuen Besitzer übergeben werden. Damit soll das Versprechen für Qualität gehalten werden.

Der kleinste Glaskörper aus der Serie „Planetoide“ ist erhältlich ab € 2.261, über eloa.co