Design der Woche: Lampe oder fliegende Untertasse?

Entstanden ist die „Flying“ in Kooperation mit dem Designer Boris Berlin: „Es war mir ein großes Vergnügen, mit Made by Hand bei der Entwicklung und Produktion der Flying-Leuchte zusammenzuarbeiten. Es war für mich selbstverständlich, das Design auf meine Erfahrungen mit der 3D-Stricktechnologie zu stützen, die ich während der Entwicklung der Knit-Wit-Leuchten gesammelt habe. Bei der Leuchte wollte ich allerdings die physikalischen Eigenschaften von Strickwaren noch weiter ausreizen, indem ich sie zwischen den wogenden Aluminiumrahmen und dem Herzstück der Leuchte gespannt habe. Durch diese biomorphe skulpturale Form der Leuchte scheint sie in der Luft zu fliegen.“ Die kunstvollen Pendelleuchten sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, ab ca. € 999,-. Infos und Bezugsquellen über www.madebyhand.dk