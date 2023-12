Design der Woche: Einfach mal Blaumachen

„Die Meinungen sind zweigeteilt: Unsere blaue Keramik wird geliebt oder als zu heftig empfunden,“ erzählt Marion Ida, ein Teil des noch jungen Keramikateliers Studio Offline. Die Begeisterung überwiegt aber eindeutig: Der erste Schwung der „ultramarionblauen“ Objekte beim ersten Verkaufs-Pop-Up fast ausverkauft. Gemeinsam mit ihrem Partner Philip Kranz hat die Fotografin in den vergangenen Monaten viel Zeit beim Töpfern verbracht und an dem speziellen Blauton getüftelt. „Unser gemeinsames Hobby hat uns geerdet und uns beiden sowohl beim Stressabbau, als auch beim Klären von Gedanken oder Emotionen geholfen. Es ist ein Handwerk, das uns einfach guttut.“ Der unglaubliche Output des Duos wurde rasch zu viel für ein einfaches Hobby, so haben Marion und Philip ihr Studio Offline in Margareten gegründet. Neben klassischer Gebrauchskeramik liegt der Fokus auf der innovativen „Double Usable“ Funktion, einer Eigenkreation, die Vase und Servierschale in einem Produkt vereint.